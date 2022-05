3. Liga: Sport-Club Freiburg II – 1. FC Saarbrücken, 1:1 (1:0)

Johannes Flum brachte Freiburg II in der 19. Minute in Front. Saarbrücken brauchte den Ausgleich, aber die Führung des Sport-Club Freiburg II hatte bis zur Pause Bestand. Eine Vorlage von Julian Günther-Schmidt erreichte Sebastian Jacob, der zum Ausgleich traf (79.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der Sport-Club und der 1. FC Saarbrücken mit einem Unentschieden.