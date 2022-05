3. Liga: SV Waldhof Mannheim – MSV Duisburg, 3:1 (3:0)

Duisburg geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Marcel Seegert das schnelle 1:0 für Mannheim erzielte. Dominik Kother vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Marco Höger ins Schwarze traf (34.). Der MSV Duisburg wurde deutlich abgehängt, als Jesper Verlaat nach Vorarbeit von Marc Schnatterer auf 3:0 für den SV Waldhof Mannheim erhöhte (44.). Der tonangebende Stil von Waldhof spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Kurz darauf bereitete Alaa Bakir das 1:3 der Zebras durch Marvin Ajani vor (84.). Nach abgeklärter Leistung blickte Mannheim auf einen klaren Heimerfolg über Duisburg.