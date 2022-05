3. Liga: SV Waldhof Mannheim – TSV Havelse (Samstag, 13:30 Uhr)

Im letzten Spiel der Saison trifft Waldhof am Samstag auf Havelse. Anstoß ist um 13:30 Uhr. Das letzte Ligaspiel endete für Mannheim mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen die SV Wehen Wiesbaden. Der TSV Havelse musste sich am letzten Spieltag gegen den VfL Osnabrück mit 0:1 geschlagen geben. Im Hinspiel hatte der SV Waldhof Mannheim die Nase vorn und feierte einen knappen 2:1-Sieg.