Braunschweig schafft sofortige Zweitliga-Rückkehr

Die Braunschweiger Löwen belegen in der Tabelle mit 64 Zählern den zweiten Platz hinter Drittliga-Meister 1. FC Magdeburg (75), der bereits seit zwei Wochen als Aufsteiger in die 2. Liga feststeht. Am 23. Mai 2021 waren die Braunschweiger in die 3. Liga abgestiegen.