3. Liga: Osnabrück und Duisburg eröffnen neue Saison

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg startet die 3. Liga am 22. Juli (19.00 Uhr/MagentaSport) in die neue Saison. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag veröffentlichte. Die Paarung Osnabrück-Duisburg war bereits in der vergangenen Saison als Eröffnungsspiel angesetzt, coronabedingt kam es aber zu einer Verlegung.