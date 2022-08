3. Liga: Borussia Dortmund II – Sport-Club Freiburg II, 0:2 (0:1)

Vincent Vermeij besorgte vor 2.818 Zuschauern das 1:0 für die Gäste. Die Pausenführung der Mannschaft von Trainer Thomas Stamm fiel knapp aus. In der Pause stellte Christian Preußer um und schickte in einem Doppelwechsel Jayden Braaf und Prince Adu-Addae Junior Aning für Göktan Gürpüz und Guillermo Bueno Lopez auf den Rasen. Vermeij schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.). Christian Preußer wollte Dortmund II zu einem Ruck bewegen und so sollten Ole Pohlmann und Falko Michel eingewechselt für Marco Pasalic und Abdoulaye Kamara neue Impulse setzen (68.). Mit Lars Kehl und Max Rosenfelder nahm Thomas Stamm in der 70. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ji-Han Lee und Julian Stark. Am Ende punktete der Sport-Club Freiburg II dreifach bei Borussia Dortmund II.