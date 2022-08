3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SG Dynamo Dresden, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und Dynamo Dresden ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel wollte Dresden frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Markus Anfang Dennis Borkowski und Christian Joe Conteh für Julius Kade und Kyrylo Melichenko auf den Platz (56.). Mit Nico Gorzel und Alexander Sorge nahm Timo Rost in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Tim Danhof und Erik Majetschak. 12.983 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 85. Minute dann endlich die Erlösung – Conteh traf zum 1:0 für SG Dynamo Dresden. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und dem FC Erzgebirge Aue aus.