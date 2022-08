3. Liga: MSV Duisburg – VfB Oldenburg, 1:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Kamer Krasniqi brachte VfB Oldenburg in der 46. Minute in Front. In der 59. Minute änderte Torsten Ziegner das Personal und brachte Marlon Frey und Benjamin Girth mit einem Doppelwechsel für Chinedu Ekene und Aziz Bouhaddouz auf den Platz. In Minute 72 hatten die Zebras den Ausgleich parat. Am Ende trennten sich Duisburg und Oldenburg schiedlich-friedlich.