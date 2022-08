3. Liga: SC Verl – FSV Zwickau (Samstag, 14:00 Uhr)

Will der SC Verl den schwachen Saisonstart hinter sich lassen, muss gegen den FSV Zwickau gewonnen werden. Am vergangenen Spieltag verlor Verl gegen VfB Oldenburg und steckte damit die dritte Niederlage in dieser Saison ein. Zwickau gewann das letzte Spiel souverän mit 2:0 gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth und muss sich deshalb nicht verstecken.