3. Liga: SV Meppen – MSV Duisburg, 0:3 (0:1)

Jonas Fedl schlüpfte nach 35 Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 9.452 Zuschauern ins eigene Netz traf. Zur Pause behielten die Zebras die Nase knapp vorn. Stefan Krämer von Meppen nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Marcus Piossek blieb in der Kabine, für ihn kam Marius Kleinsorge. Vincent Müller war zur Stelle und markierte das 2:0 von Duisburg (65.). In der 68. Minute verwandelte Moritz Stoppelkamp dann einen Elfmeter für den Gast zum 3:0. In der Schlussphase nahm Stefan Krämer noch einen Doppelwechsel vor. Für Samuel Abifade und David Blacha kamen Mike Feigenspan und Ole Käuper auf das Feld (77.). Die 0:3-Heimniederlage des SV Meppen war Realität, als der Unparteiische Haslberger (St. Wolfgang) die Partie letztendlich abpfiff.