Am kommenden Sonntag um 13:00 Uhr trifft Meppen auf Waldhof. Am letzten Spieltag kassierte der SV Meppen die erste Saisonniederlage gegen den TSV 1860 München. Mannheim gewann das letzte Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:0 und liegt mit sieben Punkten weit oben in der Tabelle.