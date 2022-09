3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SV Wehen Wiesbaden, 2:2 (1:1)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Florian Carstens von Wiesbaden, der in der 15. Minute vom Platz musste und von Sascha Mockenhaupt ersetzt wurde. Für das erste Tor des 1. FC Saarbrücken war Sebastian Jacob verantwortlich, der in der 22. Minute das 1:0 besorgte. Johannes Wurtz war zur Stelle und markierte das 1:1 der SV Wehen Wiesbaden (33.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Ivan Prtajin sorgen, dem Markus Kauczinski das Vertrauen schenkte (65.). In der 65. Minute erzielte Luca Kerber das 2:1 für Saarbrücken. Gelesen war die Messe für Wiesbaden noch nicht, als Robin Heußer und John Iredale bei einem Doppelwechsel für Wurtz und Benedict Hollerbach auf das Feld kamen (75.). Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Prtajin mit seinem Treffer aus der 88. Minute verantwortlich. Nach einer deutlichen Führung wähnte die SV Wehen Wiesbaden die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der 1. FC Saarbrücken stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.