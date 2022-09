3. Liga: Borussia Dortmund II – VfB Oldenburg, 1:2 (0:1)

Manfred Starke besorgte vor 2.256 Zuschauern das 1:0 für die Gäste. Der BVB II war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Marco Pasalic ließ sich in der 52. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den Gastgeber. Mit einem Doppelwechsel wollte Dortmund II frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Christian Preußer Ole Pohlmann und Prince Adu-Addae Junior Aning für Jayden Braaf und Pasalic auf den Platz (63.). Mit Max Wegner und Rafael Brand nahm Dario Fossi in der 66. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Patrick Hasenhüttl und Patrick Möschl. Ein später Treffer von Robert Zietarski, der in der Schlussphase erfolgreich war (89.), bedeutete die Führung für VfB Oldenburg. Am Ende punktete Oldenburg dreifach bei Borussia Dortmund II.