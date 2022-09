3. Liga: Hallescher FC – SC Verl, 5:1 (1:0)

Durch einen Elfmeter von Niklas Kreuzer gelang dem Gastgeber das Führungstor. Ein Tor mehr für das Team von André Meyer machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit einem Wechsel – Dominik Steczyk kam für Sebastian Müller – startete Hallescher FC in Durchgang zwei. Halle baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Luca Stellwagen beförderte den Ball in der 53. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Hallescher FC auf 2:0. In der 59. Minute legte Tunay Deniz zum 3:0 zugunsten von Halle nach. Für das 4:0 von Hallescher FC sorgte Jonas Nietfeld, der in Minute 67 zur Stelle war. Hallescher FC schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 5:0 in die Höhe. In der Schlussphase gelang Cyrill Akono noch der Ehrentreffer für Verl (79.). Letztlich feierte Halle gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.