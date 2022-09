3. Liga: Rot-Weiss Essen – FC Erzgebirge Aue, 2:1 (1:0)

Felix Bastians besorgte vor 16.070 Zuschauern das 1:0 für das Heimteam. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. In der 55. Minute erzielte Sam Schreck das 1:1 für den FC Erzgebirge Aue. Jose-Enrique Rios Alonso machte in der 64. Minute das 2:1 von Essen perfekt. In der Schlussphase nahm Christoph Dabrowski noch einen Doppelwechsel vor. Für Andreas Wiegel und Lawrence Ennali kamen Felix Herzenbruch und Aurel Loubongo auf das Feld (79.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Rot-Weiss Essen.