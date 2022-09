3. Liga: SV Meppen – FC Viktoria Köln, 2:2 (1:0)

Sascha Risch brachte Meppen in der 29. Minute in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Das 1:1 von Vikt. Köln bejubelte Patrick Koronkiewicz (56.). Marvin Pourié verwandelte in der 61. Minute einen Elfmeter und brachte dem SV Meppen die 2:1-Führung. Wenige Minuten später holte Olaf Janßen Hamza Saghiri vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Seokju Hong (79.). Hong machte Meppen kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Gedanklich hatte der SV Meppen den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem FC Viktoria Köln am Ende noch den Teilerfolg.