3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SV Wehen Wiesbaden, 1:0 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. 6.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Mannheim schlägt – bejubelten in der 64. Minute den Treffer von Dominik Kother zum 1:0. Wenig später kamen Daniel Keita-Ruel und Berkan Taz per Doppelwechsel für Pascal Sohm und Adrien Lebeau auf Seiten des Gastgebers ins Match (65.). Am Schluss schlug der SV Waldhof Mannheim Wiesbaden mit 1:0.