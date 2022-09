3. Liga: TSV 1860 München – FC Erzgebirge Aue, 3:1 (1:0)

Fynn Lakenmacher brachte Aue in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Marco Schikora sorgen, dem Timo Rost das Vertrauen schenkte (39.). Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Mit einem Doppelwechsel holte Timo Rost Sam Schreck und Tom Baumgart vom Feld und brachte Antonio Jonjic und Nico Gorzel ins Spiel (68.). Lakenmacher beseitigte mit seinen Toren (77./84.) die letzten Zweifel am Sieg von 1860. Mit Yannick Deichmann und Daniel Wein nahm Michael Köllner in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Christopher Lannert und Marius Wörl. Kurz vor Schluss traf Schikora für den FC Erzgebirge Aue (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der TSV 1860 München die Gäste 3:1.