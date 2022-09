3. Liga: TSV 1860 München – FC Erzgebirge Aue (Freitag, 19:00 Uhr)

Der FC Erzgebirge Aue konnte in den letzten drei Spielen nicht punkten. Mit 1860 wartet am Freitag auch noch ein starker Gegner. 1860 musste sich im vorigen Spiel SV 07 Elversberg mit 1:4 beugen. Am letzten Spieltag nahm Aue gegen den FSV Zwickau die vierte Niederlage in dieser Spielzeit hin.