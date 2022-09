3. Liga: VfB Oldenburg – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 1:1 (1:0)

3.544 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für das Heimteam schlägt – bejubelten in der 28. Minute den Treffer von Max Wegner zum 1:0. Zur Pause war das Team von Coach Dario Fossi im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Zum Seitenwechsel ersetzte Tobias Weber von SpVgg Oberfranken Bayreuth seinen Teamkameraden Felix Weber. In der 71. Minute stellte Thomas Kleine um und schickte in einem Doppelwechsel Markus Ziereis und Tobias Stockinger für Moritz Heinrich und Tim Latteier auf den Rasen. Der Treffer, der Ziereis in der 85. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Oldenburg mit Bayreuth kein Sieger ermittelt.