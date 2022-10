3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FSV Zwickau, 3:2 (2:0)

Sebastian Jacob brachte Zwickau in der dritten Minute ins Hintertreffen. Marvin Cuni schoss die Kugel zum 2:0 für den 1. FC Saarbrücken über die Linie (32.). Joseph Enochs vom FSV Zwickau nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Mike Könnecke blieb in der Kabine, für ihn kam Johan Gomez. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 durch Jacob schien die Partie bereits in der 54. Minute mit Saarbrücken einen sicheren Sieger zu haben. Bei Zwickau kam Raphael Assibey-Mensah für Can Coskun ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (56.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Rüdiger Ziehl, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Steven Zellner und Tobias Schwede kamen für Bjarne Thoelke und Tobias Jänicke ins Spiel (71.). Lukas Krüger beförderte das Leder zum 1:3 des FSV Zwickau in die Maschen (79.). Mit Richard Neudecker und Luca Kerber nahm Rüdiger Ziehl in der 82. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Manuel Zeitz und Mike Frantz. In der Nachspielzeit (90.) gelang Assibey-Mensah der Anschlusstreffer für Zwickau. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt des Gasts setzte Robin Ziegele, der in der 90. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Weisbach (Halle) feierte der 1. FC Saarbrücken einen dreifachen Punktgewinn gegen den FSV Zwickau.