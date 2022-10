3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SV Meppen, 0:0 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Stefan Krämer schickte Lukas Mazagg aufs Feld. Jonas Fedl blieb in der Kabine. In der 68. Minute änderte Stefan Krämer das Personal und brachte Mirnes Pepic und Beyhan Ametov mit einem Doppelwechsel für David Vogt und David Blacha auf den Platz. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung. Doch am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.