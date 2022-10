3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Meppen noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst drei Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz 16, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Ursache für das bis dato enttäuschende Abschneiden des Teams von Trainer Stefan Krämer liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 22 Gegentreffer fing. Der SV Meppen entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.