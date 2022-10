3. Liga: Borussia Dortmund II – TSV 1860 München, 1:1 (0:0)

Weil man wieder mal alle drei Zähler holte, grüßt der TSV 1860 München nun vom Sonnenplatz der Tabelle. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. 1860 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.