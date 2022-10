3. Liga: Hallescher FC – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 3:0 (2:0)

6.526 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Hallescher FC schlägt – bejubelten in der 32. Minute den Treffer von Tom Zimmerschied zum 1:0. Bevor es in die Pause ging, hatte Jonas Nietfeld noch das 2:0 der Heimmannschaft parat (45.). Mit der Führung für die Elf von André Meyer ging es in die Kabine. Anstelle von Martin Thomann war nach Wiederbeginn Daniel Steininger für Bayreuth im Spiel. In der 57. Minute stellte Thomas Kleine um und schickte in einem Doppelwechsel Stefan Maderer und Alexander Groiß für Eroll Zejnullahu und Nicolas Andermatt auf den Rasen. Mit Aaron Herzog und Sebastian Müller nahm André Meyer in der 60. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Tunay Deniz und Dominik Steczyk. Thomas Kleine wollte SpVgg Oberfranken Bayreuth zu einem Ruck bewegen und so sollten Tim Latteier und Markus Ziereis eingewechselt für Benedikt Kirsch und Jann George neue Impulse setzen (66.). Steczyk überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Halle (74.). Letztlich konnte sich Bayreuth nicht aus dem Abstiegssog befreien. Gegen Hallescher FC bekam man die Grenzen aufgezeigt.