3. Liga: Rot-Weiss Essen – FSV Zwickau, 1:1 (1:1)

Der FSV Zwickau erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 18.000 Zuschauern durch Mike Könnecke bereits nach vier Minuten in Führung. Felix Götze war zur Stelle und markierte das 1:1 von Essen (26.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Joseph Enochs schickte Lukas Krüger aufs Feld. Dominic Baumann blieb in der Kabine. Bei Rot-Weiss Essen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Mustafa Kourouma für Meiko Sponsel in die Partie. Der Unparteiische tadelte Davy Frick von Zwickau und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (88.). Der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Burda (Berlin) setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.