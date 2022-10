3. Liga: SG Dynamo Dresden – VfL Osnabrück, 3:2 (0:2)

Das erste Tor des Spiels ging an Osnabrück. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Dresden, denn Unglücksrabe Michael Akoto beförderte den Ball ins eigene Netz (36.). Robert Tesche erhöhte für den VfL Osnabrück auf 2:0 (39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Ahmet Arslan verkürzte für SG Dynamo Dresden später in der 53. Minute auf 1:2. In der 57. Minute gelang der Heimmannschaft, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Paul Will. Osnabrück kam nicht mehr ins Spiel zurück, Claudio Kammerknecht brachte Dynamo Dresden sogar in Führung (71.). In der 74. Minute änderte Tobias Schweinsteiger das Personal und brachte Erik Engelhardt und Marc Heider mit einem Doppelwechsel für Noel Niemann und Felix Higl auf den Platz. Mit Akaki Gogia und Akoto nahm Markus Anfang in der 89. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kyrylo Melichenko und Julius Kade. Mit dem Abpfiff des Referees Haslberger (St. Wolfgang) hatte der VfL Osnabrück das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.