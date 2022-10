3. Liga: Sport-Club Freiburg II – Rot-Weiss Essen (Sonntag, 14:00 Uhr)

Als bequemer Gegner gilt Rot-Weiss Essen nicht. 26 Gelbe Karten kassierte Essen schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für Freiburg II demnach nicht werden. Mit fünf Siegen war der Sport-Club Freiburg II genauso häufig erfolgreich, wie Essen in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.