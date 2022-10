3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – SG Dynamo Dresden, 1:1 (1:1)

Die 8.173 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Manuel Schäffler brachte SG Dynamo Dresden bereits in der siebten Minute in Front. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Alexander Nollenberger zum Ausgleich für Bayreuth. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 80. Minute änderte Thomas Kleine das Personal und brachte Tim Latteier und Tobias Stockinger mit einem Doppelwechsel für Benedikt Kirsch und Nollenberger auf den Platz. Als der Unparteiische Bacher (München) das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.