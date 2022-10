3. Liga: SV 07 Elversberg – SC Verl, 1:2 (1:0)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 2.882 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Jannik Rochelt war es, der in der fünften Minute zur Stelle war. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von Elversberg bestehen. Zum Seitenwechsel ersetzte Nico Ochojski von Verl seinen Teamkameraden Tobias Knost. Maximilian Wolfram versenkte den Ball in der 61. Minute im Netz von SV 07 Elversberg. Das 2:1 des SC Verl bejubelte Yari Otto (68.). In der Schlussphase nahm Horst Steffen noch einen Doppelwechsel vor. Für Luca Menke und Luca Dürholtz kamen Israel Suero Fernandez und Semih Sahin auf das Feld (79.). Als Referee Jürgensen (Hamburg) die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Verl die drei Zähler unter Dach und Fach.