3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – MSV Duisburg, 1:3 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In Durchgang zwei lief Kolja Pusch anstelle von Jonas Michelbrink für Duisburg auf. Bjarke Jacobsen schlüpfte nach 54 Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 3.593 Zuschauern ins eigene Netz traf. Pusch versenkte die Kugel zum 2:0 für den MSV Duisburg (56.). Johannes Wurtz beförderte das Leder zum 1:2 von Wiesbaden in die Maschen (63.). Mit einem Doppelwechsel holte Torsten Ziegner Marvin Ajani und Caspar Jander vom Feld und brachte Niclas Stierlin und Niklas Kölle ins Spiel (67.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Moritz Stoppelkamp, der das 3:1 aus Sicht der Zebras perfekt machte (89.). Am Ende verbuchte Duisburg gegen die SV Wehen Wiesbaden die maximale Punkteausbeute.