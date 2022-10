3. Liga: TSV 1860 München – FC Ingolstadt 04, 1:2 (0:1)

Marcel Costly brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Ein Tor mehr für Ingolstadt machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In der Halbzeitpause änderte Michael Köllner das Personal und brachte Joseph Boyamba und Daniel Wein mit einem Doppelwechsel für Martin Kobylanski und Niklas Lang auf den Platz. Mit Arian Llugiqi und Moussa Doumbouya nahm Rüdiger Rehm in der 59. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jalen Hawkins und Justin Butler. Meris Skenderovic, der von der Bank für Fabian Greilinger kam, sollte für neue Impulse beim TSV 1860 München sorgen (72.). Für das zweite Tor des FC Ingolstadt 04 war Patrick Schmidt verantwortlich, der in der 88. Minute das 2:0 besorgte. In der Nachspielzeit (90.) gelang Skenderovic der Anschlusstreffer für 1860. Am Schluss siegte der FCI gegen den Gastgeber.