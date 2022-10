Nach Randale: Dresden beschränkt Zugang zu Auswärtskarten

"Nach intensiven und zugleich konstruktiven Gesprächen (...) haben wir uns dazu entschieden, den Kartenkauf für die verbleibenden beiden Drittliga-Auswärtsspiele in diesem Jahr unseren Mitgliedern weiterhin zu ermöglichen", sagte Geschäftsführer Jürgen Wehlend. "Es ist völlig klar, dass wir als Verein nach den Geschehnissen in Bayreuth nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können. Mit der Entscheidung (...) legen wir ein Stück weit Verantwortung in die Hände unserer Vereinsmitglieder."