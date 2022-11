3. Liga: FC Viktoria Köln – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 14:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Aue noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Der aktuelle Ertrag des Gasts zusammengefasst: zweimal die Maximalausbeute, vier Unentschieden und sieben Niederlagen. Zuletzt gewann Aue etwas an Boden. Zwei Siege und zwei Unentschieden schaffte die Mannschaft von Carsten Müller in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der FC Erzgebirge Aue diesen Trend fortsetzen.