3. Liga: Hallescher FC – 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14:00 Uhr)

Beim kommenden Gegner von Halle lief es zuletzt wie am Schnürchen – Saarbrücken wird mit Sicherheit eine knifflige Aufgabe. Am letzten Spieltag nahm Hallescher FC gegen den FC Ingolstadt 04 die siebte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Der 1. FC Saarbrücken gewann das letzte Spiel souverän mit 3:1 gegen VfB Oldenburg und muss sich deshalb nicht verstecken.