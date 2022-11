3. Liga: MSV Duisburg – FC Ingolstadt 04, 0:1 (0:0)

Visar Musliu musste nach nur 20 Minuten vom Platz, für ihn spielte Nikola Stevanovic weiter. Bis der Unparteiische M. Stegemann (Bonn) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Calvin Brackelmann besorgte vor 10.161 Zuschauern das 1:0 für Ingolstadt. In der 62. Minute stellten die Zebras personell um: Per Doppelwechsel kamen Phillip König und Niklas Kölle auf den Platz und ersetzten Chinedu Ekene und Baran Mogultay. Mit dem Ende der Spielzeit strich der FC Ingolstadt 04 gegen den Gastgeber die volle Ausbeute ein.