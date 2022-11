3. Liga: SG Dynamo Dresden – Sport-Club Freiburg II, 1:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Anstelle von Robin Becker war nach Wiederbeginn Kyrylo Melichenko für SG Dynamo Dresden im Spiel. In der 63. Minute stellte Thomas Stamm um und schickte in einem Doppelwechsel Lars Kehl und Guillaume Furrer für Oscar Wiklöf und Patrick Lienhard auf den Rasen. Das Warten der 18.460 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Ahmet Arslan zum 1:0 für Dynamo Dresden in der 69. Minute ein Ende. Freiburg II hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Yannik Engelhardt den Ausgleich (72.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Dresden mit dem Sport-Club Freiburg II kein Sieger ermittelt.