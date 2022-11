3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – SV 07 Elversberg, 0:1 (0:1)

Nick Woltemade besorgte vor 3.864 Zuschauern das 1:0 für SV 07 Elversberg. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Mit einem Doppelwechsel wollte SpVgg Oberfranken Bayreuth frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Thomas Kleine Eroll Zejnullahu und Daniel Steininger für Nicolas Andermatt und Tobias Stockinger auf den Platz (61.). Mit Jannik Rochelt und Kevin Koffi nahm Horst Steffen in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lukas Pinckert und Valdrin Mustafa. Thomas Kleine wollte Bayreuth zu einem Ruck bewegen und so sollten Luke Hemmerich und Markus Ziereis eingewechselt für Moritz Heinrich und Tim Latteier neue Impulse setzen (75.). Schlussendlich pfiff der Unparteiische Heft (Neuenkirchen) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Elversberg brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.