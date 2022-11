3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FSV Zwickau (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Am Mittwoch trifft Waldhof auf Zwickau. Anstoß ist um 19:00 Uhr. Bei Hallescher FC gab es für Mannheim am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Zuletzt holte der FSV Zwickau einen Dreier gegen den VfL Osnabrück (4:3).