3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SG Dynamo Dresden, 1:0 (0:0)

Mit dem Zu-null-Sieg festigte die SV Wehen Wiesbaden die Position im oberen Tabellendrittel. Offensiv konnte Wiesbaden in der 3. Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 32 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die SV Wehen Wiesbaden knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Wiesbaden neun Siege, drei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.