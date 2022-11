3. Liga: TSV 1860 München – Rot-Weiss Essen (Montag, 19:00 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (6-0-1) dürfte der TSV 1860 München selbstbewusst antreten. Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 29 Punkte auf das Konto der Heimmannschaft und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die Offensive der Mannschaft von Trainer Michael Köllner in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 29-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Mit dem Gewinnen tat sich 1860 zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.