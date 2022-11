3. Liga: VfB Oldenburg – Rot-Weiss Essen (Sonntag, 13:00 Uhr)

Nach vier Partien ohne Sieg braucht VfB Oldenburg mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen Rot-Weiss Essen. Jüngst brachte der Sport-Club Freiburg II Oldenburg die siebte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Das letzte Ligaspiel endete für Essen mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den FSV Zwickau.