3. Liga: 1. FC Saarbrücken – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Setzt der MSV Duisburg der Erfolgswelle des 1. FC Saarbrücken ein Ende? Die jüngsten Auftritte der Heimmannschaft brachten eine starke Ausbeute ein. Saarbrücken gewann das letzte Spiel gegen Hallescher FC mit 2:1 und liegt mit 33 Punkten weit oben in der Tabelle. Am vergangenen Spieltag verloren die Zebras gegen den FC Ingolstadt 04 und steckten damit die siebte Niederlage in dieser Saison ein.