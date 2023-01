3. Liga: Borussia Dortmund II – SV Wehen Wiesbaden, 0:1 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Die SV Wehen Wiesbaden ging durch Benedict Hollerbach in der 49. Minute in Führung. Christian Preußer setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Michael Eberwein und Prince Adu-Addae Junior Aning auf den Platz (71.). Mit Johannes Wurtz und Emanuel Taffertshofer nahm Markus Kauczinski in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kianz Froese und Robin Heußer. Christian Preußer wollte den BVB II zu einem Ruck bewegen und so sollten Rodney Elongo-Yombo und Göktan Gürpüz eingewechselt für Justin Njinmah und Abdoulaye Kamara neue Impulse setzen (81.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Wiesbaden und Dortmund II aus.