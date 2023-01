3. Liga: Borussia Dortmund II – VfL Osnabrück, 1:2 (1:2)

Die 4.147 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Göktan Gürpüz brachte den BVB II bereits in der zweiten Minute in Front. Für das erste Tor des VfL Osnabrück war Erik Engelhardt verantwortlich, der in der 21. Minute das 1:1 besorgte. Der Gast ging durch einen Elfmeter von Ba-Muaka Simakala in Führung (34.). Zur Pause behielt das Team von Coach Tobias Schweinsteiger die Nase knapp vorn. Zum Seitenwechsel ersetzte Henry Rorig von Osnabrück seinen Teamkameraden Omar Haktab Traoré. Wenig später kamen Marco Pasalic und Abdoulaye Kamara per Doppelwechsel für Prince Adu-Addae Junior Aning und Gürpüz auf Seiten von Dortmund II ins Match (66.). Christian Preußer wollte die Heimmannschaft zu einem Ruck bewegen und so sollten Mario Suver und Rodney Elongo-Yombo eingewechselt für Antonios Papadopoulos und Can Özkan neue Impulse setzen (89.). Obwohl dem VfL Osnabrück nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Borussia Dortmund II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.