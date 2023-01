3. Liga: Borussia Dortmund II – VfL Osnabrück (Dienstag, 19:00 Uhr)

Die Zweitvertretung des BVB will gegen Osnabrück die schwarze Serie von vier Niederlagen beenden. Die zehnte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Dortmund II gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth. Der VfL Osnabrück gewann das letzte Spiel gegen den FC Viktoria Köln mit 3:1 und belegt mit 25 Punkten den neunten Tabellenplatz.

Die Heimbilanz von Borussia Dortmund II ist ausbaufähig. Aus neun Heimspielen wurden nur zehn Punkte geholt. Gegenwärtig rangiert die Elf von Christian Preußer auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 37 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Im Angriff brachte der BVB II deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 14 geschossenen Treffern erkennen lässt. In den jüngsten fünf Auftritten brachte Dortmund II nur einen Sieg zustande.