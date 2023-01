3. Liga: FC Viktoria Köln – SV Waldhof Mannheim (Sonntag, 13:00 Uhr)

Waldhof will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Vikt. Köln punkten. Am letzten Freitag verlief der Auftritt des FC Viktoria Köln ernüchternd. Gegen den 1. FC Saarbrücken kassierte man eine 0:2-Niederlage. Mannheim gewann das letzte Spiel souverän mit 3:1 gegen den MSV Duisburg und muss sich deshalb nicht verstecken. Gutes Omen: Im Hinspiel behielt der SV Waldhof Mannheim die Oberhand und siegte mit 3:1.