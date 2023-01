3. Liga: Hallescher FC – SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 14:00 Uhr)

Halle trifft am Sonntag mit der SV Wehen Wiesbaden auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Gegen Rot-Weiss Essen kam Hallescher FC im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (0:0). Wiesbaden siegte im letzten Spiel gegen SV 07 Elversberg mit 1:0 und liegt mit 34 Punkten weit oben in der Tabelle.