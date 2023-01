3. Liga: SC Verl – 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14:00 Uhr)

Nachdem es in den letzten vier Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will Verl gegen Saarbrücken in die Erfolgsspur zurückfinden. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich der SC Verl kürzlich gegen Rot-Weiss Essen zufriedengeben. Letzte Woche siegte Saarbrücken gegen den FC Viktoria Köln mit 2:0. Somit nimmt der 1. FC Saarbrücken mit 33 Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Der 1. FC Saarbrücken kam im Hinspiel gegen Verl zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?