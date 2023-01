3. Liga: TSV 1860 München – SG Dynamo Dresden, 1:2 (1:0)

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Albion Vrenezi traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Zur Pause wusste die Mannschaft von Michael Köllner eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Halbzeit nahm der TSV 1860 München gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Stefan Lex und Jesper Verlaat für Martin Kobylanski und Semi Belkahia auf dem Platz. Stefan Kutschke traf zum 1:1 zugunsten von Dynamo Dresden (56.). Dennis Borkowski machte in der 76. Minute das 2:1 des Gasts perfekt. In der 77. Minute stellte die Elf von Markus Anfang personell um: Per Doppelwechsel kamen Jonathan Meier und Claudio Kammerknecht auf den Platz und ersetzten Max Kulke und Niklas Hauptmann. Am Schluss schlug Dresden 1860 mit 2:1.